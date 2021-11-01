Знищені бандити володіли арсеналом зброї

У Бразилії поліція застрелила 25 членів банди, яка грабувала банки. Спецоперація правоохоронців відбулася в неділю, 31 жовтня, на двох фермах у штаті Мінас-Жерайс, за 400 км на північний захід від Ріо-де-Жанейро.

За інформацією поліцейських, у злочинців знайшли арсенал зброї: автомати, кулемети калібру 12,7 мм і вибухівку. Також в бандитів знайшли бронежилети, пише Polsat.

Parabéns aos Policiais Militares de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal! 25 bandidos mortos na operação, fuzis, metralhadoras, explosivos apreendidos.



O Secretário de Segurança de MG, Rogério Greco, também felicitou os policiais e todo povo de bem agradece aos policiais! https://t.co/oL6rdfYDgX — Gil Diniz (@carteiroreaca) October 31, 2021

Речниця військової поліції штату Мінас-Жерайс заявила, що злочинці належали до бразильського «сучасного Кангасо», маючи на увазі банди розбійників, які блукали по північно-східній пустелі країни наприкінці 19 – на початку 20 століття.

Останніми роками банди в стилі Кангасо були відповідальними за серію пограбувань у Бразилії. Їхніми жертвами стали банки у середніх за населенням містах. Зокрема, у грудні 2020 року бандити взяли в облогу місто Крісіума, підпалили транспортні засоби, викрали державних службовців, підірвали банк, що призвело до двогодинної перестрілки.

У серпні подібний напад стався в місті Арасатуба, штат Сан-Паулу, коли злочинці пограбували банк, а потім втекли з заручниками, прив’язаними до дахів транспортних засобів. У поліції кажуть, що вбиті в неділю бандити планували подібний напад найближчими днями.

«Сьогодні [поліція] провела історичне очищення», – написав у Twitter капітан поліції Хуніо Амарал, який зараз є конгресменом.

Hoje a PMMG e a PRF realizaram uma limpeza histórica. Pelo menos 25 bandidos do novo cangaço foram mortos em confronto no Sul de Minas. Os mineiros agradecem, pois esses o STF não solta mais. — Junio Amaral (@cabojunioamaral) October 31, 2021

Він один із офіцерів безпеки, які потрапили в бразильську політику після того, як оголосили про рішучу боротьбу зі злочинністю.