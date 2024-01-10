Сергій Собко не вказав причини такого рішення

Начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ, бригадний генерал Сергій Собко заявив, що залишає Сили ТрО з 10 січня.

Бригадний генерал ЗСУ подякував своїм військовим командувачам за два роки досвіду та заявив, що пишається своїм внеском у створення та розвиток окремого роду сил ЗСУ.

«Я пишаюся, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних Сил України, а також вдячний всім людям, з якими я працював заради становлення, зміцнення та розвитку Сил ТрО», – написав він у Facebook у вівторок, 9 січня, не вказавши причини такого рішення.

Собко зазначив, що на початку широкомасштабного вторгнення Сили ТрО за кілька тижнів виросли з 10 тис. до 100 тис. людей. Більшість бійців не мала раніше військового досвіду і потребувала фахової підготовки.

Бригадний генерал згадав труднощі, серед яких – забезпечення підрозділів їжею, одягом, зброєю та боєприпасами, навчання солдатів і підготовка командирів. За його словами, розгортаючи Сили територіальної оборони, виявилося, що те, що виглядало на перший погляд непривабливим і недооціненим, стало предметом гордості.

«Бо вкладаючи зусилля та час, дбаючи про щось, ти будеш це любити. Ти пишатимешся кожним здобутком, кожною перемогою. Ти бачитимеш поступ, і ви зростатимете разом», – написав Собко.

Хто такий Сергій Собко

Герой України Сергій Собко з початку російської збройної агресії у 2014 році виконував бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції, був командиром механізованого батальйону 30 ОМБр.

У 2017−2019 роках був командиром 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади.

Після створення у січні 2022 року Сил тероборони ЗСУ Собка призначили начальником штабу – заступником командувача Сил ТрО. У березні 2022 року Собку надали звання бригадного генерала.

До слова, першим очільником Сил тероборони був бойовий генерал Юрій Галушкін. У травні 2022-го його замінив Ігор Танцюра, якого в жовтні 2023-го замінив генерал-майор Анатолій Баргилевич.