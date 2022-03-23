Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння нових військових звань

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала двом заступникам командувача Об’єднаних сил та заступнику командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Відповідний указ від 23 березня оприлюднений на сайті глави держави.

Відповідно до указу, військове звання бригадного генерала присвоєно:

полковнику Зубаничу Василю Івановичу – заступнику командувача Об’єднаних сил;

полковнику Перцю Сергію Степановичу – заступнику командувача Об’єднаних сил;

полковнику Собку Сергію Станіславовичу – начальнику штабу-заступнику командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Нагадаємо, в червні 2020 року в Україні запровадили нові генеральські звання бригадного генерала, коммодора, віце-адмірала, генерала та інші. Закон передбачає встановлення нових назв військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.