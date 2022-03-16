Серед інших звання Героя України присвоєно екс-командиру 24-бригади з Львівщини, полковнику Валерію Гудзю (посмертно)

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 139 військовослужбовців Збройних Сил України, які захищають Україну від військового вторгнення Росії. 32 героїв нагороджено посмертно.

Про це він заявив у відеозверненні уночі 16 березня.

Зеленський розповів, що також підписав указ про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка»:

Полковнику Гудзю Валерію Федоровичу , посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області.

, посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області. Полковнику Котенку Сергію Леонідовичу , посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.

, посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки. Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу , посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки.

, посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки. Майору Сбитову Павлу Олеговичу, морпіху з Львівщини, посмертно. Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.

Про присвоєння звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»: