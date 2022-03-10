Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України ще 14 військовим, які боронять Україну від російської агресії

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України ще 14 військовим, які боронять Україну від повномасштабної російської агресії. Зокрема, шістьом звання присвоєно посмертно. Відповідно до указу президента від 10 березня, звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєно: Блосі Юрію Ігоровичу – молодшому лейтенанту (посмертно)

Волкову Євгенію Володимировичу – молодшому сержанту (посмертно)

Івашку Андрію Олександровичу – старшому сержанту (посмертно)

Капічуну Олександру Валерійовичу – підполковнику (посмертно)

Корпану Олександру Богдановичу – капітану (посмертно)

Літуну Андрію Миколайовичу – підполковнику (посмертно) Звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно: Бові Євгенію Петровичу – майору

Боєчку Василю Васильовичу – капітану

Морозу Олегу Романовичу – сержанту

Ніколюку Віктору Дмитровичу – генерал-майору

Пономаренку В’ячеславу Анатолійовичу – підполковнику

Самофалову Валерію Михайловичу – матросу

Ході Леоніду Олексійовичу – полковнику

Яковенку Олександру Олексійовичу – підполковнику. Звання присвоєно «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі». Іншим указом президент відзначив ще понад 100 військових орденами та медалями. Хроніки опору. День п'ятнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET

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