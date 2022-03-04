Командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк удостоєний звання Героя України, а головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному – звання генерала. Про це під час свого виступу ввечері, 4 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Загалом голова держави відзначив нагородами 76 військовослужбовців, із них 37 посмертно.

Як зазначається в опублікованому на сайті президента указі, захисників відзначено орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», Данила Галицького, а також медалями «За військову службу Україні» і «Захиснику Вітчизни».

Водночас іншим указом президент присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Володимиру Швораку – заступнику командувача військ оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ.

«Я присвоїв звання Героя України генерал-лейтенанту Олександру Павлюку, військове звання бригадного генерала – полковнику Володимиру Швораку, бригадного генерала – полковнику Артему Богомолову, генерала – головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному», – заявив президент.

Крім того, військове звання бригадного генерала юстиції присвоєно полковнику юстиції Сергію Мельнику – начальнику Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

З повним списком представлених до нагороди за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі можна ознайомитись тут.

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