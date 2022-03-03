Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 15 українським військовим, які беруть участь в обороні України від Росії. Відповідний указ президент підписав у четвер, 3 березня.

Зокрема, посмертно звання Героя України присвоїли:

старшому лейтенанту Білоконю Максиму Віталійовичу, який брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки противника;

підполковнику Капічуну Олександру Валерійовичу, завдяки якому вдалось зупинити колону ворога, знищили техніку та ворожих солдатів;

солдату Лук'яновичу Олександру Володимировичу, який під час бою знешкодив до трьох десятків одиниць техніки противника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення;

молодшому сержанту Несольоному Михайлу Михайловичу. Загинув у ближньому бою із силами противника, коли евакуював людей;

солдату Нікончуку Андрію Валерійовичу, який захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів;

лейтенанту Сапилу Віталію Романовичу, командиру танкового взводу. Знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару;

головному сержанту Сенюку Олексію Олександровичу, який обороняв Чернігів, знищив два ворожих БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару;

лейтенанту Українцю Владиславу Петровичу, який прикрив відхід своїх при наступі ворога;

майору Чобану Степану Івановичу. Пілот Су-27, відволік на себе ворожу авіацію над Кропивницьким;

Званням Героя України також нагородили:

майора Михальчука Ігоря Васильовича, керівника підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога;

полковника Мусієнка Сергія Миколайовича, керівника підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів противнику на Харківському напрямку;

лейтенанта Пальченка Євгена Михайловича, керівника взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення;

майора Прокопенка Владислава Юрійовича, керівника танкового батальйону. Вивів особовий склад і техніку з оточення без втрат;

підполковника Федосенка Павла Юрійовича, керівника підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова;

старшого лейтенанта Чавалаха Дмитра Петровича, за героїчну участь в обороні Херсонської області.

Нагадаємо, що 1 березня президент присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» 12-м військовим, шістьом із них – посмертно.

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