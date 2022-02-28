Ці Герої нищили ворога, збивали його літаки і рятували побратимів

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України 12 українським військовим, які з першого дня війни з Росією боронять нашу країну. Шестеро військових нагороджені посмертно, ще шестеро – продовжують відстоювати нашу свободу. Посмертно званням Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» нагороджені: Підполковник Вагоровський Едуард Миколайович, який загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару, дав можливість іншим піднятися у повітря;

Майор Коломієць Дмитро Валерійович, який рятував побратимів, відволік на себе вогонь ворожої авіації і був збитий літаком ворога;

Підполковник Матуляк Геннадій Васильович, який знищив скупчення техніки ворога у Гостомелі;

Лейтенант Мовчан Віталій Анатолійович, який у повітряному бою знищив два літальні апарати ворога;

Полковник Оксанченко Олександр Якович, який загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію;

Старший лейтенант Радіонов Вячеслав Денисович, завдяки мужнім діям якого повний склад літаків бригади піднявся у повітря у Василькові і це врятувало наших від ракетного удару. Звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» нагороджені: Старший лейтенант Герус Андрій Андрійович, який над Кропивницьким збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку ворожого десанту з озброєнням;

Бригадний генерал Красильников Дмитр Сергійович, командир оперативно-тактичного угруповування «Північ», який дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей, врятував техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області;

Підполковник Круглов Андрій Миколайович, який вивів підрозділ ЗРК «Бук» з-під ударів ворога і особисто знищив два російські гелікоптери та один літак;

Полковник Мостовий Олександр Володимирович, який під Васильковом збив російський Іл-76, а також два гелікоптери Мі-24, чим не допустив висадку десанту з озброєнням;

Генерал-лейтенант Содоль Юрій Іванович, який у боях за Волноваху врятував наших хлопців від оточення, влаштував успішний контр-наступ, вивів людей з-під удару ворога, надзвичайно ефективно обороняє Маріуполь;

Полковник медичної служби Хорошун Едуард Миколайович, який особисто організував охорону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених. Слава Україні! Героям слава! Хроніка вторгнення Росії. День п'ятий– у прямій трансляції ZAXID.NET

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