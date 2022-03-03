За тиждень повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло майже 9 тисяч російських військових. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення у четвер, 3 березня.

Володимир Зеленський звернувся до загарбників, зазначивши, що українська армія не збирається відступати та заявив, що від початку вторгнення в Україні загинули майже 9 тисяч росіян. Він закликав російських військових повертатися додому.

«Наша армія робить все, щоб зламати ворога остаточно. Майже 9 тисяч вбитих росіян за один тиждень. На Миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками гвинтокрилів забирати своїх "двохсотих" і "трьохсотих". 19 років, 20 років. Що вони бачили у житті, окрім цього вторгнення? Але більшість із них так і залишається повсюди», – сказав президент.

Натомість у Міноборони Росії визнають лише загибель 498 російських військових і поранення 1597. При цьому, у Міноборони РФ заперечують дані української сторони про збиті російські літаки і розбомблену техніку.

Нагадаємо, що за офіційною статистикою Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 березня на війні з Україною Росія втратила близько 6000 військових.

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