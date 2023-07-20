Велика Британія зняла санкції з російського олігарха Олєга Тінькова

Велика Британія виключила російського бізнесмена Олєга Тінькова із свого санкційного списку. Це сталося після прохання мільярдера і засновника Virgin Group Річарда Бренсона, йдеться в документі британського управління зі здійснення фінансових санкцій [OFSI].

У документі сказано, що Тінькова вилучено із санкційного списку. На нього більше не поширюються санкції, які передбачають арешт активів і заборону на надання трастових послуг. Британія запровадила санкції проти Олєга Тінькова, засновника «Тінькофф банку», 24 березня 2022 року.

Британський мільярдер і засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав Британію зняти санкції з Тінькова, який раніше публічно засудив вторгнення Росії. Тіньков офіційно звертався до міністерства закордонних справ Великої Британії з проханням виключити його з санкційного списку.

Він заявляв, що підтримує рішення уряду Великої Британії накласти санкції на людей, які підтримують Владіміра Путіна або сприяють війні. За словами Тінькова, британський уряд «помилково вважав його одним з таких людей».

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Тіньков повідомив про рішення відмовитися від російського громадянства. У квітні минулого року сімейний траст Тінькова продав частку в «Тінькофф Банку», умови продажу не розкривалися.Після закриття угоди Тіньков заявив, що продав бізнес під тиском через загрозу націоналізації та "за копійки" через свої заяви в соцмережах проти російської збройної агресії в Україні.