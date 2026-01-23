Головні ролі у серіалі «Поні» зіграли Гейлі Лу Річардсон і Емілія Кларк

Британська акторка Емілія Кларк, відома глядачам як Дейєнеріс Таргарієн у «Грі престолів», зіграла працівницю посольства США в серіалі про шпигунство в СРСР. Події серіалу відбуваються в Москві.

Йдеться про серіал Ponies («Поні»), в якому Емілія Кларк зіграла американську дипломатичну працівницю, яка працювала у СРСР у 1977 році, в розпал Холодної війни. Чоловік її героїні загинув за загадкових обставин. Після трагедії вона опиняється втягнутою у світ таємних операцій і починає співпрацювати з ЦРУ.

У інтерв’ю акторка розповіла, що для цього серіалу їй довелося багато говорити російською, що викликало критику й обурення глядачів. На кадрах із самого серіалу героїня Емілії Кларк купує яйця на вулиці в Москві та звертається до продавчині з використанням лайки.

Додамо, що зйомки серіалу відбувались упродовж 2025 року в Будапешті.