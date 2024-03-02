Загалом фермери передали на передову уже понад 300 машин

У суботу, 2 березня, фермери з Великої Британії придбали і привезли на Львівщину 27 позашляховиків для українських захисників. Автомобілі передали в межах ініціативи «Пікапи для миру», засновником якої є британський фермер Марк Лерд. Про це повідомили у Львівській ОВА.

«Сьогодні британський фермер Марк Лерд та ще 45 його друзів привезли на Львівщину 27 пікапів. Машини наповнені інструментами, лопатами, запасними шинами, медикаментами, одягом, генераторами, палатками, спальними мішками та іншою гуманітарною допомогою для наших оборонці», – повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

27 позашляховиків, відповідно до запитів, які військові частини скерували у Львівську обласну військову адміністрацію, отримають: 24-та ОМБр імені короля Данила, 125-та окрема бригада територіальної оборони ЗСУ, 150-ий навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ, спецпідрозділ «Омега», а також ними підсилять мобільні вогневі групи на Львівщині.

«Як військовий, який довгий час воював у Донецькій області, я знаю, якою цінною є ця допомога. Пікапи – це порятунок для мобільних вогневих груп. Багато часу нам доводиться проводити під відкритим небом, тому ми потребуємо захисту не лише від дощу, снігу чи спеки, а й від ворожих “шахедів”», – наголосив т. в. о. командира інженерно-маскувальної роти Повітряних сил України капітан Олександр Коріньовський.

Марк Лерд допомагає ЗСУ з 2014 року, а з початком повномасштабної війни залучив до цього багато своїх друзів. З початку фермери віддавали власні машини. А зараз, коли їхня кількість збільшується, організовують збори, на які купують і самі доставляють пікапи в Україну. Щоб передати цю партію машин, Марк Лерд приїхав особисто.

«Ми прагнемо допомогти Україні, адже бачимо, як відчайдушно ви боретеся. Тому не плануємо зупинятися та продовжуватимемо передавати авто, наповнені гуманітарною допомогою, до завершення війни», – зазначив Марк Лерд.

У межах акції «Пікапи для миру» загалом фермери передали на передову уже понад 300 машин. Автівки завжди завантажені гуманітарним вантажем. За весь час було багато допомоги для переселенців, зокрема, й дитячих речей. Дуже важливим вантажем є засоби тактичної медицини, які потрібні для стабілізації поранених. Це турнікети, кровоспинні препарати. А також інвентар, який полегшує виконання завдань на фронті: лопати, інструменти, запасні шини, аптечки, генератори, спальні мішки, палатки, бензопили. На початку цієї зими привозили рибальські сітки на запит ППО.