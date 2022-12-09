Мурал Бенксі із зображенням гімнастки на стіні пошкодженого будинку в Ірпені

Всесвітньовідомий британський вуличний художник Бенксі, який воліє лишатися анонімним, став почесним громадянином міста Ірпінь у Київській області. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин у п’ятницю, 9 грудня.

Бенксі залишив на одному зі зруйнованих росіянами будинків в Ірпені своє графіті.

«Таким чином привернувши увагу світової спільноти до масштабів руйнувань Ірпеня та увіковічнивши своєю творчістю історію боротьби Ірпеня й ідею його відродження», – зазначив Маркушин.

Також на сесії Ірпінської міської ради ухвалили рішення, аби почесним громадянином міста став також Андрій Букін. Він координував евакуацію залізницею мешканців Ірпеня та створення «Залізного містечка», швидке відновлення залізничного мосту через річку Ірпінь, перевезення та матеріалів для відновлення міста.

Зазначимо, що раніше Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема в Києві, Ірпені, Гостомелі та Бородянці. Таким чином він привернув увагу світу до війни, яку розв'язала Росія.

Однак 2 грудня у Гостомелі на Київщині вандали вкрали графіті Бенксі – жінку з бігуді у протигазі та з вогнегасником. Вони вирізали його разом із шматком стіни. Зловмисників затримали.

У поліції повідомили, що графіті не пошкоджено. Наразі воно перебуває у правоохоронців, поки тривають слідчі дії.