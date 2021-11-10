В Україні на запит Нацгвардії розробили бронежилет для жінок
Крім жінок, бронежилети також підійдуть чоловікам з добре розвиненими м’язами
До теми
В Україні розробили бронежилети для жінок-військовослужбовиць, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян. За її словами, інтеграція жінок в армію та Нацгвардію активно відбувається останні кілька років, і щоб забезпечити їм комфорт та захист під час несення служби, для них розробили бронежилет.
«Кілька екземплярів військовослужбовці-жінки Київського гарнізону Нацгвардії отримали від виробника бронезахисту та вже тестують на собі. Чекаємо на відгуки», – написала Акопян у Facebook у середу, 10 листопада.
Як повідомляється у відео, опублікованому на каналі Нацгвардії в YouTube, зазвичай жінки підганяють наявну плитоноску під свій розмір: щось перешивають, а щось залишають без змін. Натомість бронежилети для жінок враховуватимуть їхню анатомію.
«Рішення було, насправді, простим і ефективним: не чіпати форму плити, а змінити простір між нею та тілом жінки», – йдеться у відео.
Водночас у ньому наголошується, що така система підходить не лише для жінок, але й для чоловіків з добре розвиненими грудними м’язами. Тому бронежилет можна назвати unisex.
За повідомленням прес-служби Нацгвардії, що ці бронежилети розробило ТОВ «Балістика». У нацгвардії стверджують, що таких бронежилетів не мають навіть армії країн НАТО.