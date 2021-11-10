Наразі нові бронежилети вже тестують жінки Київського гарнізону Нацгвардії

В Україні розробили бронежилети для жінок-військовослужбовиць, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян. За її словами, інтеграція жінок в армію та Нацгвардію активно відбувається останні кілька років, і щоб забезпечити їм комфорт та захист під час несення служби, для них розробили бронежилет.

«Кілька екземплярів військовослужбовці-жінки Київського гарнізону Нацгвардії отримали від виробника бронезахисту та вже тестують на собі. Чекаємо на відгуки», – написала Акопян у Facebook у середу, 10 листопада.

Як повідомляється у відео, опублікованому на каналі Нацгвардії в YouTube, зазвичай жінки підганяють наявну плитоноску під свій розмір: щось перешивають, а щось залишають без змін. Натомість бронежилети для жінок враховуватимуть їхню анатомію.

«Рішення було, насправді, простим і ефективним: не чіпати форму плити, а змінити простір між нею та тілом жінки», – йдеться у відео.

Водночас у ньому наголошується, що така система підходить не лише для жінок, але й для чоловіків з добре розвиненими грудними м’язами. Тому бронежилет можна назвати unisex.

За повідомленням прес-служби Нацгвардії, що ці бронежилети розробило ТОВ «Балістика». У нацгвардії стверджують, що таких бронежилетів не мають навіть армії країн НАТО.