Пошкоджений кущ, якщо не видаляти бруньки, ще до цвітіння почне проявляти ознаки пошкодження

Смородина – досить невибаглива культура, однак навіть за належного догляду вона може піддаватися атаці шкідників. Прояв круглих бруньок можу свідчити про таку проблему. Хтось думає, що це квіткові бруньки, але це категорично не так. ProstoWay розповідає, що робити, якщо на смородині з’явились такі бруньки.

Як розпізнати ураження

Навесні уважно огляньте кожну гілку смородинового куща. В нормі бруньки повинні бути витягнутими, але якщо є круглі – це ознака того, що на вашій смородині оселився, зимував та розмножується бруньковий кліщ.

Що робити при виявленні круглих бруньок

Найдієвіший спосіб зменшити можливу популяцію шкідника – це виламування кожної круглої бруньки. Знайти круглі бруньки можна на смородині як чорній, так і червоній, білій. Окрім того, бруньковий кліщ може оселитися на аґрусі. Важливо пам’ятати, що зрізані пошкоджені гілки та зібрані бруньки не можна викидати у смітник чи компост, їх потрібно спалювати.

Пошкоджений кущ, якщо не видаляти бруньки, ще до цвітіння почне проявляти ознаки пошкодження. Не буде рівномірного розвитку пагонів, будуть осипатися зав’язі, кущ втратить нормальний вигляд. Поступово буде ставати слабким та зав’яне.

Якщо кущ сильно пошкоджений, пагони потрібно зрізати. Нехай він краще омолоджується, ніж ви його повністю втратите.

Також можна використовувати спеціальні засоби для обробки, якщо не впевнені в знищенні кліща обриванням бруньок. Зверніть увагу, що бруньковий кліщ є комахою, тому в цьому випадку використовують акарициди, а не інсектициди.