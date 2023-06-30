Росія з технічної сторони вже підготувала все для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. Відповідну заяву зробив керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone.

«Якщо рішення буде прийнято, частина станції, яку вони, швидше за все, підірвуть, – це штучний ставок на території станції, що забезпечує охолодження», – сказав Буданов. Він переконаний, що Росія хоче влаштувати катастрофу, зупинити яку буде неможливо. Саме тому планують пошкодити систему охолодження.

«Згодом це призведе до ситуації техногенної катастрофи, яку ніхто не зможе зупинити або пом'якшити. Тому що пошуково-рятувальні операції в зоні бойових дій неможливі», – пояснив Буданов.

Він додав, що з технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи. «Вони підготували все необхідне для створення штучної технологічної, техногенної катастрофи. Вони до цього повністю готові», – зазначив головний розвідник.

Натомість головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Washington Post розповів, що можливий підприв росіянами Запорізької АЕС не зупинить контрнаступ Сил оборони.

«Мене це зовсім не зупиняє, – сказав Залужний. – Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: “Бійтеся ядерного удару”. Ну і що, здаватися?».

За даними ГУР, російські окупанти на Запорізькій атомній електростанції поступово зменшують свою присутність на її території. Окупанти вже розпочали евакуацію. Зокрема, станцію покинули троє співробітників «Росатому», які керували росіянами на ЗАЕС.