В Енергодарі також зменшується присутність військових патрулів

Російські окупанти на Запорізькій атомній електростанції поступово зменшують свою присутність на її території. Росіяни на ЗАЕС отримали вказівки евакуюватися зі станції до 5 липня, повідомили у прес-службі Головного управління розвідки у п'ятницю, 30 червня.

За даними розвідки, окупанти вже розпочали евакуацію. Зокрема, станцію покинули троє співробітників «Росатому», які керували росіянами на ЗАЕС.

«Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з «Росатомом». Згідно з отриманими вказівками вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму. На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева», – повідомили у прес-службі ГУР.

У прес-службі розвідки також повідомили про зменшення кількості військових патрулів в Енергодарі, біля якого розташована ЗАЕС. Тим, хто залишається на станції, наказали «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну».

Нагадаємо, 25 червня очільник ГУР Кирило Буданов заявив про завершення росіянами підготовки до теракту на ЗАЕС. За його словами, росіяни замінували чотири з шістьох енергоблоків ЗАЕС, а ситуація на станції ніколи не була такою серйозною, як зараз.