У Києві встановили погруддя Імре Надя

У Києві відкрили погруддя колишнього прем’єр-міністра Угорщини Імре Надя, якого стратила радянська влада після придушення Угорської революції 1956 року. Керівник Офісу президента Кирило Буданов у неділю, 1 листопада, заявив, що наступним кроком має стати встановлення погруддя українського поета й дисидента Василя Стуса в Будапешті.

За словами керівника ОП, ініціаторами встановлення погруддя стали депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер та Альянс національних спільнот «Європейська коаліція».

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Буданов наголосив, що доля Імре Надя свідчить про імперську політику Москви, яка заперечує право інших народів самостійно визначати своє майбутнє.

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«Історія Імре Надя, якого стратила радянська влада, нагадує про справжню природу московського імперіалізму, який не визнає права інших народів на власний шлях. Сьогодні Україна протистоїть тій самій імперській політиці. Ми добре знаємо ціну свободи й поважаємо право інших народів ушановувати тих, хто боровся за незалежність», – написав керівник Офісу президента.

На відкриття погруддя до Києва приїхав угорський пастор і антирадянський дисидент Габор Іваньї. Він передав прапор Угорської революції 1956 року з підписом Каталін Яноші – онуки Імре Надя.

Імре Надь очолював уряд Угорщини у 1953–1955 роках, а також повернувся на посаду прем’єр-міністра під час революції 1956 року, спрямованої проти радянського контролю. Після придушення повстання його засудили за державну зраду та стратили через повішення в Будапешті в червні 1958 року.

Буданов заявив, що наступним кроком має стати відкриття в Будапешті погруддя Василя Стуса, який, за його словами, протистояв тому самому радянському тоталітаризму.

«Наступним кроком має стати відкриття в Будапешті погруддя Василя Стуса – українського поета й дисидента, який протистояв тому самому радянському тоталітаризму. Слава Україні! Хай живе вільна Угорщина», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 20 жовтня в Ужгороді відкрили пам’ятник колишньому прем’єр-міністру Угорщини Імре Надю до 70-ї річниці Угорської революції 1956 року. У церемонії взяли участь мер Будапешта Гергей Корачонь, посол України в Угорщині Федір Шандор, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай, а також представники духовенства та громадськості.