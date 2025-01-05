Будинки у центрі Львова упродовж дня будуть без води
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«Львівводоканал» проводить аварійно-рятувальні роботи
У неділю, 5 січня, через аварійно-ремонтні роботи «Львівводоканалу» на вул. Банківській, 5 тимчасово призупинили водопостачання до деяких будинків у центрі міста. Про це повідомили у Львівській міській раді.
Зокрема, водопостачання тимчасово призупинили до будинків на:
- вул. Банківська – всі будинки, а також пр. Шевченка;
- вул. М. Вороного – всі будинки;
- вул. М. Коперника – всі будинки;
- вул. Ф. Ліста – всі будинки;
- пл. А. Міцкевича – всі будинки;
- вул. Тиха – всі будинки;
- вул. М. Скорика – всі будинки.
Водопостачання мешканці цих вулиць не матимуть до 17:00.
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