«Львівводоканал» проводить аварійно-рятувальні роботи

У неділю, 5 січня, через аварійно-ремонтні роботи «Львівводоканалу» на вул. Банківській, 5 тимчасово призупинили водопостачання до деяких будинків у центрі міста. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Зокрема, водопостачання тимчасово призупинили до будинків на:

вул. Банківська – всі будинки, а також пр. Шевченка;

вул. М. Вороного – всі будинки;

вул. М. Коперника – всі будинки;

вул. Ф. Ліста – всі будинки;

пл. А. Міцкевича – всі будинки;

вул. Тиха – всі будинки;

вул. М. Скорика – всі будинки.

Водопостачання мешканці цих вулиць не матимуть до 17:00.