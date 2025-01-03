На Коновальця прорвало водопровід

У Львові на вул. Котляревського, 37 вранці 3 січня стався аварійний порив на водопроводі. Через ремонтні роботи трамваї №4 і №9 впродовж дня курсуватимуть за зміненим маршрутом. Про це повідомили у пресслужбі ЛМР.

Ремонтні бригади «Львівводоканалу» вже приступили до робіт. Водопостачання до прилеглих будинків зупиняти не будуть.

Впродовж дня трамвайні маршрути №4 і №9 курсуватимуть зі змінами:

трамваї №4 курсуватимуть через площу Ринок, а у зворотному напрямку – через вул. Бандери.

Змінений маршрут трамваїв №4 (схема «Львівелектротрансу»)

трамвайний маршрут №9 змінить кінцеву на «Аквапарк».

Змінений маршрут трамваїв №9 (схема «Львівелектротрансу»)

Реомнтні роботи обіцяють завершити орієнтовно до 18:00.