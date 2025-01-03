Через прорив водопроводу у Львові два трамваї змінили маршрут
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У Львові на вул. Котляревського, 37 вранці 3 січня стався аварійний порив на водопроводі. Через ремонтні роботи трамваї №4 і №9 впродовж дня курсуватимуть за зміненим маршрутом. Про це повідомили у пресслужбі ЛМР.
Ремонтні бригади «Львівводоканалу» вже приступили до робіт. Водопостачання до прилеглих будинків зупиняти не будуть.
Впродовж дня трамвайні маршрути №4 і №9 курсуватимуть зі змінами:
- трамваї №4 курсуватимуть через площу Ринок, а у зворотному напрямку – через вул. Бандери.
Змінений маршрут трамваїв №4 (схема «Львівелектротрансу»)
- трамвайний маршрут №9 змінить кінцеву на «Аквапарк».
Змінений маршрут трамваїв №9 (схема «Львівелектротрансу»)
Реомнтні роботи обіцяють завершити орієнтовно до 18:00.
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