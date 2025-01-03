Вранці 3 січня на вул. Виговського у Львові трапилася аварія, яка заблокувала проїзд. Поліція закликає водіїв оминати цю ділянку.

«Увага! На вулиці Виговського 77 сталася ДТП і попередньо вона з потерпілими. Обидві смуги від кільця з Кульпарківською в напрямку ринку Південний в місці автопригоди заблоковані», – повідомили у патрульній поліції Львова.

ДТП трапилася вранці 3 січня

Інспектори організували реверсний рух. На місце події прибули усі необхідні служби.

Водіїв просять зважати на цю інформацію і планувати маршрут заздалегідь.