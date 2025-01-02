Водій легковика зніс два дорожні знаки, в’їхав у дерево, після чого автомобіль загорівся

Близько опівночі 2 січня на Сихові у Львові п’яний водій легковика зніс два дорожні знаки, в’їхав у дерево, після чого автомобіль загорівся. Винуватець ДТП вчасно вийшов із авто та не постраждав.

Як повідомила патрульна поліція Львівської області, близько опівночі 2 січня на вул. Хуторівка у Львові сталась ДТП. П’яний 23-річний водій Hyundai Sonata виїхав на зустрічну смугу, не впорався з керуванням, зніс два дорожні знаки, в’їхав у дерево, через що автомобіль загорівся. Судячи з оприлюднених фото, авто згоріло вщент. Відомо, що пожежу ліквідовували рятувальники.

Під час спілкування із 23-річним водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на місці події та у медзакладі чоловік відмовився.

На водія винесли постанову за виїзд на зустрічну смугу, а також склали два протоколи: за скоєну ДТП та керування транспортним засобом з ознаками сп'яніння.