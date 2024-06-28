Проведення другого аукціону заплановане на 3 липня

Регіональне відділення Фонду держмайна України оголосило повторний аукціон з продажу будівлі Івано-Франківського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою. На цей раз п’ятиповерховий офісний центр продають за близько 1,4 млн грн, що удвічі менше його вартості на аукціоні 14 травня.

Під час попереднього аукціону найбільшу ціну за лот запропонувало ТОВ «Готель арт менеджмент» бізнесмена Володимира Човганюка – 61,6 млн грн. Однак ФДМУ так і не підписало договір з переможцем і виставило Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інституту землеустрою на торги вдруге, на цей раз опустивши стартову ціну з 2,79 до 1,39 млн грн.

Проведення аукціону заплановане на 3 липня. Охочі позмагатися за об’єкт можуть подавати заявки до 2 липня.