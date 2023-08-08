В Афінах будують міський парк, який стане одним із найбільших в Європі, зайнявши 200 гектарів території колишнього аеропорту Елінікон, пише «Хмарочос». У парку Елінікон облаштують мережу велопішохідних доріжок і стежин загальною довжиною 50 кілометрів. Головним її відрізком стане 2,6-кілометрова променада, що тягнутиметься від пляжу до схилів.

Клімат у Греції вкрай спекотний, високі температури тримаються не лише все літо, а й більшу частину року, зокрема й уночі. Цьогоріч країна значно постраждала від лісових пожеж, через що з островів евакуювали туристів і місцевих жителів.

Міністерство праці заборонило проведення будь-яких робіт поза приміщеннями посеред дня під страхом великих штрафів. Люди намагаються не виходити з дому з десятої ранку до самого вечора, на вулицях багатьох міст у ці години видно лише поодиноких туристів.

При цьому в Афінах критично бракує дерев на вулицях і немає жодного великого парку. Дослідження вчених Університету Ньюкасла у 2018 році показало, що грецька столиця є одним із найвразливіших до кліматичних змін міст світу, і до 2050 року тут слід очікувати найсильніших у Європі теплових хвиль і посух.

Муніципалітет cподівався створити великий парк на південній околиці міста ще у 2000-х. Для цього виділили землю аеропорту, який припинив функціонуваnи у 2001-му. Але фінансова криза відтермінувала плани. У 2018 році проект переглянули та презентували знову. Парк – це лише частина масштабної забудови, яка включатиме також житло, готелі, торговельні центри, офіси та ресторани.