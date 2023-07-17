В одному з найбільших міст Індії Бенгалуру побудували маєток на консольній плиті 120-метрового хмарочоса Kingfisher Towers. Конструкція будинку нагадує Білий дім.

Як пише «Хмарочос», площа пентхаусу становить 3,7 тис. м2, він розташований на 34 та 35 поверхах та є частиною багатоповерхівки. На території будинку є басейн та вертолітний майданчик, він має відкриту веранду з оглядовим майданчиком на 360 градусів.

Будівництво замовив власник хмарочоса Віджай Маллья – індійський мільярдер, власник та керівник команди Формули-1 Force India з 2008 року, директор United Breweries Group та Kingfisher Airlines. Хмарочос побудовано на землі, яка належала родині Маллья.

У 2008 році Маллья зайняв 162 і 41 місця в числі найбагатших людей світу та Індії відповідно з капіталом в 1,2 млрд доларів. У 2016 році він покинув країну через підозри у відмиванні грошей та борги по кредитам. Як пишуть місцеві ЗМІ, він оселився у Великій Британії.