Дитячий табір «Чайка» розташований у селі Головчинці Хмельницького району

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок головній бухгалтерці позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Ользі Бусановській за неналежне виконання службових обов’язків. За даними слідства, жінка була відповідальна за проведення закупівлі генератора, проте не перевірила його ринкову вартість і визначила переможцем торгів економічно невигідну фірму. У результатаі така угода призвела до збитків у понад 400 тис. грн. За це обвинуваченій призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 7 листопада, восени 2022 року адміністрація табору «Чайка» оголосила тендер на проведення державної закупівлі генератора. За результатами електронних торгів Ольга Бусановська обрала переможцем фірму, яка запропонувала продати генератор за 1 250 000 грн. Проте, справжня вартість за середніми ринковими цінами складала 839 995 грн. Так, укладена угода спричинила Хмельницькій міській раді збитки у розмірі 410 тис. грн.

Ольга Бусановська визнала свою провину й уклала відповідну угоду з прокурором.

Суддя Ростислав Лунь визнав бухгалтерку винною за ч.2 ст.367 КК України (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки), проте звільнив від основного покарання й призначив рік умовного строку. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Чайка» розташований у селі Головчинці Хмельницького району. Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, уповноваженою табору є Альона Ніколова.