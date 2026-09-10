Ренат Дадашов

Чернівецька «Буковина» на своєму офіційному сайті оголосила про підписання форварда збірної Азербайджану Рената Дадашова.

27-річний легіонер приєднався до команди Сергія Шищенка у статусі вільного агента, підписавши контракт на один сезон з можливістю продовження ще на рік. У складі «жовто-чорних» новачок виступатиме під 9-м номером.

Дадашов народився в Німеччині у родині вихідців з Азербайджану. Починав у футбольних академіях німецьких клубів «Веен», «Айнтрахт» Франкфурт та РБ «Лейпциг». Професіональну кар’єру Ренат розпочав у складі португальського «Ешторіла», звідки перейшов в внглійський «Вулвергемптон». Відправлявся в оренду у португальські «Пасуш-де-Феррейра» і «Тонделу» та швейцарський «Грассхоппер».

Далі були турецькі «Хатайспор» та «Анкарагюджю». Минулий сезон Ренат провів польському «Моторі» з Любліна.

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Цікаво, що Дадашов на рівні збірних виступав за юнацькі команди Німеччини (U-16 та U-17) і навіть став півфіналістом Євро-2016. У 2017 році ухвалив рішення виступати за збірну Азербайджану (провів 45 матчів, в яких забив 7 голів). Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро.