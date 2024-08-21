Буковинський постачальник електрики завдав збитків комунальному підприємству на суму 3,3 млн грн. Начальник служби з питань постачання електричної енергії товариства з обмеженою відповідальністю уклав договір з комунальним підприємством, в якому не зафіксували ціну на тариф постачання електрики. В наслідок цього, протягом року ціна на постачання електрики постійно зростала, через що чернівецьке державне підприємство переплатило 3,3 млн грн.

За даними слідства, у лютому 2020 року, начальник служби з питань постачання електричної енергії товариства та керівник комунального підприємства з порушенням закону уклали договір на постачання електричної енергії.

«Правоохоронці встановили, що у кінцевій редакції договору сторони умисно упустили обов’язковий пункт про неможливість внесення змін до істотних умов договору – ціни. Це свідоме упущення у договорі дало можливість постачальнику упродовж року протиправно збільшувати ціну на постачання електроенергії», – повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 21 серпня.

Такий договір призвів до розтрати майже 3,3 млн грн з бюджету місцевої громади. Під час слідства, товариство повністю відшкодувало збитки, які заподіяло. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах). Відповідальному за розтрату загрожує позбавленням волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.