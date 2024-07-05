Установки забезпечуватимуть електрикою два великі об'єкти інфраструктури

В Чернівцях монтують дві когенераційні установки, які вироблятимуть тепло та електрику. Обладнання забезпечуватиме електрикою два великі об'єкти інфраструктури, адже потужність кожної 1,5 мВт. Загалом в Україні облаштують 91 таку установку в різних містах. Наразі вже під’єднано 18 з них.

Наразі, в Чернівцях монтаж та підключення двох когенераційних установок. Це обладнання, що дасть змогу виробляти не тільки тепло для потреб населення, але й електроенергію, зазначив в Facebook заступник міського голови Чернівців Василь Зазуляк. Кожна установка має потужність в 1.5 МВт.

«Кожна установка має потужність в 1.5 мВт – власною електроенергією зможемо повністю забезпечити одразу два великі інфраструктурні об'єкти. Ще однією перевагою є можливість вивільнення потужностей на потреби міста. Виробництво 3 мВт – це не про повну енергонезалежність міста, але точно про "підкласти плече" енергосистемі. На прикладі, 3 мВт споживає одночасно не менше 1000 квартир», – повідомив Василь Зазуляк.

Ці когенераційні установки Чернівці отримали від організації USAID в рамках «Проєкту енергетичної безпеки». Загалом в Україну передали 91 таку установку. Їх отримали 32 міста та два університети. 18 когенераційних установок вже під’єднанні до системи, решта – в процесі підключення.

«Ця допомога дозволить забезпечити стабільне теплопостачання для понад 1 млн мешканців багатоквартирних будинків та близько 1000 соціальних об’єктів. Водночас такі установки можуть забезпечувати резервне електропостачання до сусідніх лікарень, обʼєктів водопостачання та водовідведення», – зазначили в USAID.

Когенераційні установки працюють на природному газі, виробляють тепло та електроенергію і дозволяють місцевим теплогенеруючим підприємствам продовжувати забезпечувати споживачів теплом навіть під час перебоїв чи довготривалих аварійних відключень електропостачання.