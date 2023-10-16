На Буковині 25-річного чоловіка засудили до 10 років в’язниці за зґвалтування неповнолітньої дівчини. Правоохоронці встановили, що буковинець напав на доньку своїх знайомих і познущався з неї. У суді обвинувачений своєї вини не визнав.

Під час досудового слідства правоохоронці дізналися, що чоловік вчинив злочин наприкінці жовтня 2022 року. Сам факт зґвалтування трапився в будинку, де проживає неповнолітня дівчина. Обвинувачений тимчасово жив разом з її сім’єю і час від часу зачіпав 14-річну дівчину.

«Прокурори у суді довели, що 25-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спочатку застосовував фізичне насильство до неповнолітньої. Потім вчинив щодо 14-річної доньки своїх знайомих насильницькі дії сексуального характеру», – повідомили в прокуратурі Чернівецької області в понеділок, 16 жовтня.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Однак суд, оцінивши надані ювенальним прокурором докази, визнав чоловіка винним в інкримінованому правопорушенні. Чоловіку призначили покарання – 10 років позбавлення волі.