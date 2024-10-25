25 жовтня народився один із найвизначніших художників ХХ століття Пабло Пікассо (1881-1973). Його творчість та довгий життєвий шлях не могли не зробити з нього одного з улюблених кіногероїв. І для допитливих: його повне ім’я – Пабло Дієго Хосе Франсіско де Пааула Хуан Непомусено Марія де лос Ремедіос Сіпріано де ла Сантісіма Тринідад Кліто Руїс-і-Пікассо. А ще – його перша дружина та мати старшого сина Пауло, балерина Ольга Хохлова народилася у Ніжині.

Тож на честь видатного художника пригадаємо п’ять фільмів (а точніше чотири фільми та один серіал), які розповідають про нього.

«Таїнство Пікассо»

Le Mystère Picasso, документальний фільм, режисер Анрі-Жорж Клузо. У ролі Пікассо – Пабло Пікассо.

«Таїнство Пікассо» – документальний фільм, над яким влітку 1955 року працювали в Ніцці режисер Анрі-Жорж Клузо, оператор Клод Ренуар (внук видатного художника Огюста та племінник видатного режисера Жана), монтажер Анрі Кольпі, компози Жорж Орік та головний герой – художник Пабло Пікассо (з голим торсом, в самих шортах).

У фільмі привідкрито завісу таємниці над творчим процесом Пікассо. Просто перед камерою художник створює та знищує на склі 15 оригінальних творів: спочатку монохромний ескіз, потім яскраві кольорові плями, низка ускладнень та переосмислень первісного задуму. Клузо, який знав Пікассо з 1920-х років, ставить його в жорсткі часові умови, доводячи художника до крайньої міри творчої напруги.

У перших глядачів фільм спричинив неоднозначну реакцію. Андре Базен, наприклад, писав, що фільм викладає нам урок того, що «спостереження за роботою художника не розкриває секрет його мистецтва, тим більше його генія». Він також зазначає абсолютну спонтанність творчих рішень Пікассо, яка контрастує із цілком традиційною кінематографією Клузо. Проте у 1956 році журі Каннського фестивалю присудило фільму Клузо спеціальний приз.

«Прожити життя з Пікассо»

Surviving Picasso, 1996, режисер Джеймс Айворі, у ролі Пікассо Ентоні Гопкінс

«Прожити життя з Пікассо» заснований на книзі Аріанни Стассінопулос Гаффінгтон «Пікассо: творець і руйнівник» та розповідає в основному про стосунки художника з численними дружинами та коханками. Фільм починається з історії молодої жінки на ім’я Франсуаза Жіло. Вона знайомиться з Пікассо у Парижі під час нацистської окупації. Дівчина вирішує стати художницею, а не адвокаткою, як того бажав її батько. Вона стає коханкою Пікассо. Фільм також розповідає історії кількох жінок, які відіграли важливу роль у житті художника: Ольги Хохлової, мадам Пікассо, Дори Маар, Марії-Терези Вальтер та Жаклін Рок.

«Північ у Парижі»

Midnight in Paris, 2011, режисер Вуді Аллен, У ролі Пікассо – Марсьяль Ди Фонсо Бо

Стрічка Вуді Аллена «Північ у Парижі» зібрала чудову багатонаціональну компанію: Овена Віллсона, Рейчел МакАдам, Едріена Броуді, Леу Сіду, Маріон Котіяр та інших. Загалом картина цього невтомного ньюйорківця насичена персонажами, яскравими акторськими роботами, незалежно від їхнього розміру, та… стереотипами. Саме з ними бавиться Аллен, як із м’ячиками, перекидаючи їх з епохи в епоху. Усі ікони паризького життя 20-30-х років – Гемінгвей, Фітцджеральд, Далі, Гертруда Штайн, Пікассо, – розбиваються вдрузки об криголам легкої павутинки алленівської іронії. А головний герой – успішний американський письменник Гіл (Віллсон), що приїхав у Париж зі своєю нареченою, попри явну несхожість Віллсона та самого Аллена, чомусь сильно нагадує героя із геніального «Мангеттена».

«Геній»

Genius, 2017, 2 сезон, режисер:Кеннет Біллер, Кевін Гукс, Джеймс Гоус. У ролі Пікассо Антоніо Бандерас

National Geographic другий сеозон докудрами «Геній» присвятила саме Пабло Пікассо. За своє 91-річне життя Пікассо був свідком зародження і розквіту фашизму в Іспанії, пережив німецьку окупацію в Парижі і створив близько 20 тисяч картин, черпаючи натхнення в бурхливих любовних романах.

Окрім Бандераса у серіалі зіграли Джеффрі Раш, Сет Гейбл, Клеманс Поезі, Майкл МакЕлгаттон, Джонні Флінн, Алекс Річ, Бруно Павіо та інші.

«Гітлер проти Пікассо»

Нitler versus Picasso, документальний фільм, 2018, режисер Клаудіо Полі

Це подорож Парижем, Нідерландами та Німеччиною, де відбулися найважливіші виставки, що проливають світло на злочини епохи нацизму. З рідкісними архівними матеріалами, що вражають, історичними фактами та цікавими деталями, знайомить глядачів знаменитий італійський актор Тоні Сервілло.

Спочатку глядач перенесеться у простір паризької експозиції «21 rue La Boétie», яка представляє частину відновленої дорогоцінної спадщини з колекції Поля Розенберга. Потім дія робить зупинку в голландському місті Девентер на виставці Looted Art, що складається з викрадених нацистами в роки війни картин.

Далі фільм проводить глядача до німецьких Берна та Бонна на виставку «Досьє Гурлітта», де вперше була оприлюднена підпільна колекція Корнеліуса Гурлітта. Гурлітт ріс у сім’ї продавця мистецтва, котрий співпрацював із нацистами. За випадкового збігу обставин, у 2010 році німецькі поліцейські після перевірки знайшли у нього таємну колекцію вкрадених під час Другої світової війни скарбів. Також фільм розповідає про те, як нацисти боролися з тим, що вважали «дегенеративним мистецтвом», і як прославляли так зване «класичне мистецтво».

Цікаво, що фільм заборонили в Росії.