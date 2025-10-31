Для щедрого врожаю важливо стежити за станом та вологою ґрунту

Досвідчені городники вже не раз переконувалися, що недорогі, перевірені часом добрива часто дають кращий результат, ніж сучасні мінеральні комплекси. Особливо це важливо для озимої цибулі: неправильна підживка може призвести до того, що рослина взагалі не виросте. Чим можна підживити цибулю, пишуть «Добрі новини».

Перш ніж підживлювати, перевірте ґрунт

Для щедрого врожаю важливо стежити за станом та вологою ґрунту. У багатьох регіонах України протягом жовтня пройшли рясні дощі. Якщо вносити деякі добрива у вологу землю, вони можуть нашкодити корінню, а не допомогти рослині.

Чого уникати при підживленні цибулі

Не можна додавати азотні добрива у вологий ґрунт – ні карбамід, ні курячий послід, ні навіть перепрілий перегній. Азот у таких умовах обпікає коріння, і рослина може загинути. Також не варто вносити суперфосфат, монофосфат калію або сульфат калію, реакція ґрунту буде аналогічною.

Ефективне бюджетне рішення: деревна зола

Не залишати цибулю без поживних речовин теж не можна. Найкращий варіант – старе перевірене добриво, деревна зола. Навіть у вологий ґрунт можна додати 2-3 столові ложки у кожну лунку, трохи перекопати та садити сіянку.

Додаткові рекомендації

Якщо ґрунт глинистий та утрамбований після дощу, до золи варто додати трохи піску, щоб корінню було легше розростатися. Зола забезпечує рослину калієм і фосфором, необхідними для формування міцної кореневої системи, а також допомагає захистити цибулю від гниття у сирому ґрунті.