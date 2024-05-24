Львів'янин у соцмережах вихваляв Путіна та підтримував війну Росії проти України

СБУ викрила 52-річного мешканця Львова, який публічно підтримував збройну агресію Росії і закликав до розділення України. За даними СБУ та прокуратури Львівщини, пропагандист поширював у забороненій соцмережі «Однокласники» дописи, в яких виправдовував війну, розв'язану Росією проти України, та закликав до «разделения Украины на 5 частей».

«Прихильник рашизму запевняв, що “Соледар та Крим – це російська земля”, а путін “єдиний політик, завдяки якому є мир на землі”. Також фігурант постив фейки про так зване СВО на території України та героїзував армію окупантів, називавши рашистів “героями нашого часу”», – розповіли в СБУ.

Мешканець Львівщини агітував за Путіна в соцмережах (фото СБУ)

Окрім цього, підозрюваний поширював дописи із зображенням Путіна, де підтримував його словами: «Я з тобою до кінця, тримайся, рідний, ти сильний, ти справишся». В СБУ уточнили ZAXID.NET, що любителем Путіна виявився 52-річний уродженець Мукачева, який вже тривалий час проживає у Львові та офіційно ніде не працює.

Зловмиснику вже повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України (ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 ККУ). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.