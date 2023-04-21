Колишній військовий виявився любителем радянщини і Росії

СБУ викрила на Львівщині полковника у відставці, який заперечував збройну агресію проти України та виправдовував злочини Росії. Агітацію на підтримку Росії він проводив у заборонені соцмережі «Однокласники».

«Зловмисником виявився колишній радянський військовий, полковник у відставці з Львівщини», – повідомили у п’ятницю, 21 квітня, в СБУ.

Оперативники СБУ викрили та блокували діяльність агітатора, де він виправдовував злочинні дії армії ворога та прославляв «радянщину». Під час обшуків у помешканні чоловіка вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, заборонену радянську символіку та інші докази.

У підозрюваного вилучили заборонену радянську символіку (фото СБУ)

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що любителем Росії виявився мешканець Золочівського району, агітацію він проводив у соцмережі «Однокласники». Йому повідомили про підозру за виправдання агресії Росії (ч. 2 та ч.3 ст. 436-2 ККУ). На сьогодні слідство у справі завершили, її скерували до суду.