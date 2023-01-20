Прихильниками Росії виявилися 56-річний львів'янин та 55-річний мешканець Запоріжжя

СБУ повідомила про підозру ще двом любителям Росії, які здійснювали антиукраїнську агітацію в соцмережах і месенджерах та підтримували терористичну політику Кремля. Поплічниками ворога виявилися двоє чоловіків – мешканці Львова та Запоріжжя.

Як повідомила в п’ятницю, 20 січня, СБУ Львівщини, мешканець Запоріжжя за допомогою месенджерів агітував своїх знайомих – вимушених переселенців, які знайшли прихисток у Львові. Він закликав людей не вірити українській владі та повертатись в Запоріжжя для підтримання російського «визволення». Проте, така його діяльність довго не тривала.

Чоловіки здійснювали пропаганду за Росію в соцмережах і закликали знищувати «бандерівщину» (фото СБУ)

Інший затриманий також підтримував путінський режим в соцмережах та пропагував серед свого оточення «добрі справи» рашистів. За даними прокуратури Львівщини, з квітня 2022 року львів'янин поширював відповідні матеріали на своїй сторінці у забороненій соцмережі «Однокласники».

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що любителями Росії виявилися 56-річний львів'янин та 55-річний мешканець Запоріжжя.

Обом чоловікам повідомили про підозру за пропаганду війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України (ст. 436 та ст.436-2 ККУ). На сьогодні слідство завершили, справу скерували до суду.