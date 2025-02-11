Часниковий хліб – це універсальна страва, яка здатна прикрасити будь-який стіл. Його насичений аромат і хрустка текстура додають неповторного смаку навіть найпростіші страви. Готувати його легко, а результат завжди вражає. Цей хліб стане чудовим доповненням до вашого меню в будь-яку пору року.

Інгредієнти:

основні:

тепла вода – 220 мл;

дріжджі пресовані – 15 г;

борошно пшеничне – 350 г;

цукор – 1 ст. л.;

олія соняшникова рафінована – 1 ч. л.;

сіль за смаком;

для начинки:

зубки часнику – 3 шт.;

кріп, гілочка – 15 г;

олія соняшникова рафінована – 4 ст. л.;

сіль – 0,3 ч. л.

Спосіб приготування:

Налийте в миску теплу воду, додайте цукор і дріжджі. Сюди ж із загальної кількості додайте 3 столові ложки борошна. Усе перемішайте. Залиште на 5-10 хвилин сходити. Потім додайте дрібку солі й порціями все борошно. Замісіть тісто. Коли почнете вимішувати тісто руками – додайте на руки олії, так тісто не буде прилипати і буде м’яким, пише Shuba.

Змастіть миску олією і викладіть туди тісто. Накрийте рушником і залиште в теплі на 1 годину.

Підготуйте начинку: в миску викладіть митий кріп, часник, олію й сіль і пюруйте все занурювальним блендером.

На робочу поверхню, присипану борошном, викладіть тісто і вимісіть. Тісто розкачайте в пласт і змастіть все начинкою, наче піцу. Закрутіть пласт в рулет і розріжте його вздовж, але не наскрізь (залиште 2-3 см). Потім ці два джгути заплетіть одне за одного, наче в косу.

Дно форми для випікання застеліть пергаментним папером і змастіть олією. Вона може бути прямокутною чи круглою – яка вам подобається чи є під рукою. Викладіть у неї тісто. Накрийте форму з тістом рушником та залиште сходити ще на 20-30 хвилин.

Випікайте хліб у розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Дістаньте, охолодіть і подавайте до перших страв.