Житній хліб – смачний і корисний продукт, який відрізняється від звичайного не тільки особливим, насиченим смаком, а й високою харчовою цінністю. Розповідаємо, як його приготувати.

Інгредієнти:

пшеничне борошно – 250 г;

житнє борошно – 150 г.;

свіжі дріжджі – 15 г.;

цукор – 1 ч.л.;

тепла вода – 250 г.;

сіль – 2 ч.л.;

вершкове масло – 1 ч.л.;

гарбузове насіння – 40 г.

Спосіб приготування:

Дріжджі розвести у теплій воді, додати цукор і половину пшеничного та житнього борошна. Ретельно перемішати, накрити миску рушником та залишити на 30-60 хвилин, поки опара не збільшиться в 2 рази.

Опісля додати сіль, решту борошна, замісити тісто, якщо треба, додати ще пшеничного борошна. Потім додати 1 ч.л. зовсім м’якого вершкового масла та половину насіння. Вимішувати тісто 5 хвилин.

Сформувати з тіста шар, покласти його на деко з папером для випікання. Для краси можна зробити надрізи зверху гострим ножем або лезом, накрити рушником і залишити ще на годину хліб, накритий рушником. Важливо не торкатися тіста і дочекатись, поки воно збільшиться ще удвічі.

Нагріти духовку до 210℃. Поставити внизу духовки ємність з окропом для пару.

Обережно пензлем змастити хліб водою і сіллю та посипати рештою насіння, не торкаючись хліба. Випікати 40-50 хвилин. Ємність з водою прибрати через 25 хвилин після початку випікання.

Після випікання витягти хліб і дати йому повністю охолонути.