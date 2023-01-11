Гора Лева розташована у парку «Знесіння» і має висоту 389 метрів

Частина схилів гори Лева у львівському парку «Знесіння» є зсувонебезпечною, тому адміністрація парку закриває частину стежок. Про це інформують в адміністрації регіонально-ландшафтного парку «Знесіння».

Під час проведення інженерно-геодезичних досліджень було виявлено, що частина схилів гори Лева у парку є зсувонебезпечними. А відтак відвідувачів закликають зважати на встановлені інформаційні знаки та використовувати лише безпечний, перевірений маршрут.

«Згідно з результатами інженерно-геодезичних вишукувань на горі Лева у 2022 році, частина схилів гори є зсувонебезпечними. Тому працівники парку, на основі наукових рекомендацій, закривають стежки на цій території. Єдиним безпечним маршрутом підйому на вершину гори Лева є стежка зі східцями з вулиці Довбуша. Підйом на вершину іншими стежками є небезпечним для відвідувачів і для стану довкілля, про що попереджають встановлені інформаційні знаки», – наголошують у РЛП «Знесіння».

На гору Лева можна піднятися лише з вул. Довбуша

На особливо небезпечних і закритих від відвідування схилах будуть проводити протиерозійні заходи.

Також мешканців і гостей міста попереджають, що у парку заборонено користуватись транспортом, у тому числі їздити велосипедами, оскільки вони порушують нестабільний ґрунтовий покрив схилів і сприяють інтенсифікації ерозійних та зсувних процесів.