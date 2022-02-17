Ймовірному вступу України до НАТО протидіє не лише Росія, а й деякі члени Північноатлантичного Альянсу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна вирішила вступити до НАТО для власної безпеки, і тривалий час рухається в цьому напрямку. Однак, за словами Зеленського, відстань до Північноатлантичного Альянсу не скорочується.

«І це не філософське питання, а є конкретні причини – через протидію і Росії, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО, і деяких країн – членів Альянсу. І в цьому немає ніяких секретів», – додав Зеленський.

Він заявив, що РФ сьогодні виправдовує перебування своїх військ на українських кордонах саме питанням НАТО, а деякі європейські країни «підігрують їй в цьому».

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року РФ передала США та НАТО свої вимоги щодо гарантій безпеки в Європі, ключовою з яких було нерозширення НАТО на схід. У січні Москва отримала відповідь на свої вимоги: США та НАТО заявили, що альянс дотримуватиметься політики «відкритих дверей», але висловили готовність до діалогу з контролю над озброєннями.