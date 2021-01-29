У п’ятницю, 29 січня, у Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Про це повідомляє «гаряча лінія «Львівобленерго».

Зокрема, з 8:00 до 17:00 без електроенергії у Львові будуть вулиці: Наукова - 27,37; Пулюя - 23-31; Головацького - 23,23а,б,в,г; Братів Міхновських - 23,31а,32б; Стороженка - 6а; Декарта - 6; Райдужна - 6-22:15-19;31;33; Черемшини - 29а; Банаха - всі; Навої - 1-53; Липинського - 25, 25а; Замарстинівська - 109-117; 118-122.

Окрім того, з 8:00 до 17:00 без електроенергії у смт. Рудно будуть вулиці: Міцкевича - всі; Підгірянки – всі; Богуна – всі; Франка – всі будинки.

З 8:00 до 17:00 без електроенергії у селі Сороки-Львівські будуть всі вулиці: Лесі Українки - всі; Польова – всі; Лукашевичів – всі.

З 8:00 до 17:00 без електроенергії у Винниках будуть вулиця Хмельницького – всі.

З 8:00 до 17:00 без електроенергії у селі Тарасівка будуть вулиця Магазинна – всі.

З 8:00 до 17:00 без електроенергії у селі Пікуловичі будуть вулиця Лесі Українки – всі.

З 8:00 до 17:00 без електроенергії у селі Малехів будуть вулиці: Крушельницької - 1; С.Бандери - 15,16; Дорошенка - 111-117; 112-118.