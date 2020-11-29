У Жовківській районній лікарні через відсутність електропостачання померли двоє людей, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ). У розпорядженні лікарні були два електричні генератори на випадок аварійного відключення енергопостачання, але їх з невстановлених поки причин не задіяли. За фактом смерті пацієнтів поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, інформацію про смерть пацієнтів через відсутність електропостачання поліцейські побачили у соцмережах. Під час перевірки вони встановили, що 27 листопада в період з 17:50 до 19:10 було відсутнє електропостачання у Жовківській районній лікарні. У цей час в реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті – дихальна недостатність.

Також правоохоронці встановили, що у лікарні наявні два електричні генератори на випадок аварійного відключення світла, але їх не задіяли.

Згодом голова ЛОДА Максим Козицький повідомив, що керівництво медзакладу заявило слідчим, що генератор не задіювали, бо енергетики запевнили працівників лікарні, що зможуть відновити електропостачання за 20 хв, втім реально це сталося через 1 год. 20 хв.

За фактом слідчі Жовківського відділення поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (службова недбалість) та ч.2 ст 119 (вбивство через необережність) ККУ. Максимальне покарання за цими статтями – позбавлення волі на строк до восьми років.

P.S. Голова Львівської ОДА Максим Козицький заявив про необхідність звільнення головного лікарня Жовківської районної лікарні Ігоря Шевціва та голови Жовківської РДА Романа Черніховського.