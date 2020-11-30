До 8 років позбавлення волі загрожує лікарям Жовківської центральної районної лікарні, де у п’ятницю, 27 листопада, через перебої електропостачання померли два пацієнти, які перебували на штучній вентиляції легень. Зараз триває досудове розслідування. А керівник лікарні, які і голова районної ради, якій лікарня підпорядковується, перебувають на лікарняному.

Під час знеструмлення реанімації Жовківської ЦРЛ електричний генератор так і простояв у гаражі за кілька метрів від відділення. А пацієнтів намагалися врятувати вручну з допомогою спеціальних мішків з повітрям. Та спроби були марними: 61-річний чоловік і 66-річна жінка померли. За попередньою інформацією – від дихальної недостатності. Та медики запевнили, що люди померли вже після відновлення подачі електроенергії, бо їхній стан був важкий.

«Реанімація — це відділення, де лежать важкі і вкрай важкі пацієнти. І часом так буває, що пацієнти можуть і померти. В лікарні є два генератори. Один був підключений в пологовому відділенні. Він там завжди стоїть. В нас раніше не було такої складної ситуації, щоб одночасно треба було всюди. В нас бувають поломки. От минулого тижня в терапії було відключення світла. Чому не перенесли той генератор з гаража в реанімацію? Бо думали, що постачання відновиться швидше», — пояснює Володимир Боровик, заступник директора Жовківської центрально районної лікарні.

Та Василь, син померлої, каже, що мама йшла на поправку. І якби не халатність керівництва лікарні, то вона б вижила. «Мій брат в той момент перебував в лікарні. Він мені написав СМСку: "В коридорі світло є, а в реанімації - немає". Чому не дали якоїсь переноски, якогось продовжувача? Чому не підключили ті апарати? Якби було все вчасно надано, то мати була б жива. І я би зараз провідав би її», — із розпачем розповідає Василь.

Медики кажуть, що світла не було 45 хвилин, а поліцейські — 1 год. і 10 хв.

Світло у лікарні того дня відмикали двічі. А керівництво медзакладу було наперед повідомлене про обидва випадки, кажуть в «Львівобленерго». І додають, що неможливо спрогнозувати, скільки часу займе ремонт.

«Наші працівники попереджали, просили дозволу відімкнути від електроенергії Жовківську районну лікарню. Вони спочатку не давали дозволу, бо були планові операції, потім дозвіл дали. Тобто попередження було і давали дозвіл на те, щоби ми проводили ремонтні роботи», — запевнила речниця ПрАТ «Львівобленерго» Галина Петрушка.

Чому ж померли пацієнти — заступник директора не зміг сказати. Бо, мовляв, все має з’ясувати урядова комісія. Отримати коментар не вдалося і в керівника лікарні Ігоря Шевціва — він від п’ятниці на лікарняному. А ще на лікарняному перебуває і голова Жовківської районної ради, якій підпорядкована лікарня. Адже рішення про звільнення головного лікаря може прийняти Жовківська районна рада, депутатом якої є сам Ігор Шевців.

Результати урядової перевірки, яка в понеділок приїхала до лікарні, оприлюднять у вівторок, 1 грудня.