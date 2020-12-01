У вівторок, 1 грудня, ЛОДА оприлюднила попередні результати перевірки, яка тривала протягом двох днів після загибелі двох пацієнтів у Жовківській центральній районній лікарні. Як повідомили у прес-службі ЛОДА, за результатами перевірки комісія надала висновок: медики спрацювали правильно, адміністрація лікарні – ні.

«Комісія опрацювала надану інформацію та дійшла до висновку, що медичні працівники, які були на чергуванні, надали у повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення електроживлення. Водночас під час вимкнення енергії адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення», – розповів директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

На власника лікарні, а саме на Жовківську районну раду, підготували лист з ініціативою звільнення керівництва лікарні.

Також у повідомленні зазначено, що департамент охорони здоров’я ЛОДА ще має провести клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги пацієнтам, які померли.

«За результатами такої оцінки зможемо зрозуміти, чи ці випадки смерті пов’язані із відключенням енергії», – пояснив голова комісії Андрій Голдун.

Окрім цього, адміністрація Жовківської ЦРЛ має негайно напрацювати алгоритм дій на випадок виникнення аварійних ситуацій у лікарні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 27 листопада, у Жовківській ЦРЛ через перебої з електропостачанням померли два пацієнти, які перебували на штучній вентиляції легень. Голова Львівської ОДА Максим Козицький заявив про необхідність звільнення головного лікарня Жовківської ЦРЛ Ігоря Шевціва та голови Жовківської РДА Романа Черніховського. Також на трагічний випадок відреагував міністр охорони здоров’я Максим Степанов та повідомив, що у медзаклад направили комісію, за результатом роботи якої він стежитиме особисто.

До слова, зазначимо, що зараз керівник лікарні Ігор Шевців, які і голова районної ради, якій лікарня підпорядковується, перебувають на лікарняному. Наразі триває досудове розслідування.