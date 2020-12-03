Остання позачергова сесія Жовківської районної ради не зібрала кворуму

3 грудня була запланована позачергова сесія Жовківської районної ради, на якій мали розглядати питання про звільнення директора комунального підприємства «Жовківська ЦРЛ» Ігоря Шевціва, де недавно через знеструмлення померли пацієнти. Однак сесія не відбулася через відсутність кворуму.

На сесію 3 грудня прийшли лише 11 із 45 депутатів. Для кворуму потрібно щонайменше 23 присутніх.

«У нас двоє депутатів померли, а 12 — склали повноваження через обрання до інших рад. Семеро депутатів завчасно попередили про свою відсутність на сесії», — повідомив ZAXID.NET голова Жовківської районної ради Роман Горбань.

За його словами, більше рада не планує збиратись, оскільки як тільки відбудеться сесія Львівської районної ради, Жовківська районна рада втрачає свою чинність. Останню свою сесію жовківські депутати провели два тижні тому.

Після ліквідації району майно лікарні, що зараз належить райраді, переходить у власність Жовківської ОТГ. А особовий склад – у підпорядкування Львівської районної ради.

Роман Горбань наголосив, що перебуває на лікарняному ще з 24 жовтня і це не пов’язано з інцидентом у лікарні.

На лікарняному зараз і директор лікарні Ігор Шевців, хоча оформив його у день смерті пацієнтів. Ігор Шевців також є депутатом районної ради. У 2015 році він пройшов від «Європейської солідарності», у 2010 — від Партії регіонів. На сесію 3 грудня він не прийшов.

63-річний Ігор Шевців багато років працює директором КП «Жовківська ЦРЛ». Суд вже три роки розглядає справу щодо його хабарництва.

Головний лікар Жовківської ЦРЛ Ігор Шевців (у голубій футболці) приймає подарований благодійниками апарат ШВЛ (фото Жовківської ЦРЛ)

Нагадаємо, у п’ятницю, 27 листопада, у Жовківській ЦРЛ через перебої з електропостачанням померли два пацієнти, які перебували на штучній вентиляції легень. Лікарня мала генератор, однак не застосувала його. Спеціальна комісія за результатами перевірки надала висновок, що медики спрацювали правильно, рятуючи ручними методами пацієнтів, а адміністрація лікарні не під'єднала резервне живлення. Після цього інциденту керівник лікарні Ігор Шевців оформив лікарняний. Голова Львівської ОДА Максим Козицький заявив про необхідність звільнення головного лікарня Жовківської ЦРЛ Ігоря Шевціва та голови Жовківської РДА Романа Черніховського.