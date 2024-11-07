Частина Львова залишилася без світла через аварію в електромережах
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Частина Львова знеструмлена через аварію в електромережах
У четвер увечері, 7 листопада, у Львові сталася аварія в електромережах, через що частина вулиць у двох районах міста залишилися без світла.
«Сьогодні ввечері у районі вулиць Стрийська – Двірцева через аварію на електромережах виникли тимчасові перебої зі світлом», – повідомили у Львівській міськраді.
За даними мерії, аварійні бригади «Львівобленерго» вже працюють над ліквідацією наслідків. У найближчі години працівники підприємства обіцяють полагодити несправність.
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