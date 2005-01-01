Частина мешканців Франківського району Львова без води

Ремонтні бригади «Львівводоканалу» ліквідовують витік води на вул. Бойчука

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 13:361870

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Частина мешканців Франківського району Львова без води
фото умовне
Частина мешканців Франківського району без водопостачання

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», на вул. Бойчука, 5 у Львові ремонтні бригади «Львівводоканалу» ліквідовують витік води. Через це вчастина мешканців Франківського району без води.

«У зв'язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Бойчука, 5, у середу, 17 січня, до 16:00 призупинено водопостачання на вулицях обмежених «квадратом» – вул. Бойчука, вул. Кобилиці, вул. Княгині Ольги, вул. Володимира Великого», – повідомили у прес-службі ЛМР.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов'язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.

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