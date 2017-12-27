У львівському перинатальному центрі реконструювали водопровідну насосну станцію

Місто інвестувало у неї майже 7 млн грн

ЕкономікаЮлія Девда, сьогодні, 18:30 2180

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Потреба модернізувати насосну станцію у Львівському обласному перинатальному центрі виникла через зношеність старих насосів. Їх не замінювали упродовж 35 років, саме ж обладнання споживало занадто багато енергії. Відтак на реконструкцію об'єкта, що її почали восени, з міського бюджету скерували майже 7 мільйонів гривень. За 2,5 мільйони гривень ЛКП «Львівводоканал» виконав роботи з оновлення заміни системи водопостачання.

«Тут застосоване новітнє обладнання: насосні агрегати, плавні пуски та частотні перетворювачі. Станція повністю працює в автоматичному режимі, а контролювати її будуть лише диспетчери з центрального пункту», ‒ розповів директор комунального підприємства Валентин Вольський.

Відтак гарячу воду й тепло медична установа, в якій продовжують ремонтні роботи, отримує вже півтора місяця. Зараз на насосній станції ще продовжують замінювати теплові труби та встановлювати теплообмінники.

«Ми підвели мережі з ТЕЦ до індивідуального теплового пункту, який перед тим побудували. З наступного тижня чекаємо насоси, вже тоді повністю закінчимо будівельну частину робіт», ‒ пояснив директор ЛКП «Львівтеплоенерго» Степан Пакіж.

Обладнання для нової насосної станції перинатального центру закупляли в Україні, деякі деталі приїхали з Німеччини та Італії.

«Інвестиції у проект склали майже 7 мільйонів гривень. Реалізовували їх силами працівників комунальних підприємств. Якщо б ми замовляли ремонтні роботи на стороні, то це би становило понад 10 мільйонів гривень», ‒ зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Додамо, що тепло та гаряча вода до перинатального центру надходять від магістралей ТЕЦ-1. Тим часом свою роботу медична установа має відновити у лютому 2018 року. Її закрили на ремонт у 2013 році.

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