Частина українців втратила відстрочку від мобілізації

З 1 серпня деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків втратили право на відстрочку від мобілізації. Це пов'язано з набуттям чинності нових положень закону про мобілізацію, ухваленого в травні 2024 року. Про це повідомив голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації Комітету національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Зокрема, права на відстрочку позбулися:

студенти й аспіранти, які навчаються за заочною або вечірньою формою;

студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але в разі погашення і своєчасної сплати відстрочку можна оформити);

батьки-одинаки, у разі якщо матір не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особи, які мають статус «обмежено придатний» – через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним);

чоловіки, які під час повторної ВЛК були визнані здоровими;

неповнорідні брати загиблих на війні військових (таке право залишили тільки для рідних);

військовозобов'язані, які доглядають за особою з інвалідністю III групи. А також ті, хто доглядають за особою з інвалідністю I і II групи, якщо є інші родичі, які можуть це робити.

Федієнко також наголосив, що ці зміни є частиною оновленого підходу до мобілізації в Україні. Водночас згідно з новими положеннями закону про мобілізацію військовозобовязаний за певних умов можна втратити право на відстрочку. Зокрема, вона підлягає анулюванню у таких випадках:

закінчення строку її дії;

завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування (у разі бронювання);

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань (у разі бронювання);

позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом (у разі бронювання);

ліквідації органу влади чи підприємства, установи та організації (у разі бронювання);

звільнення військовозобов’язаного з органу влади чи підприємства, установи та організації (у разі бронювання).

До слова, раніше сьогодні стало відомо, що Генеральний штаб Збройних сил України пропонує, щоб командири військових частин могли набирати рекрутів без участі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).