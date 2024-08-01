Командири військових частин зможуть здійснювати призов бажаючих громадян без ТЦК

Генеральний штаб Збройних сил України пропонує, щоб командири військових частин могли набирати рекрутів без участі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ, опублікованій у четвер, 1 серпня.

Як вважають у відомстві, такі зміни дозволять військовозобов’язаним обирати вакантні посади, що є у військових частинах, а тим часом командири зможуть підбирати й призивати на службу мотивованих рекрутів.

«Генеральним штабом Збройних сил України, в ініціативному порядку, опрацьовано пропозиції щодо змін до «Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період», що надають можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі у цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки», – йдеться у повідомленні.

Це також має унеможливити ризики для громадян, що їх мобілізують через ТЦК та СП до інших військових частин не за їхнім вибором. Натомість військовозобов’язані зможуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками.

Як зазначає портал «Мілітарний», до цього у Силах оборони України існувала практика підбору військовими частинами необхідних їм кадрів через власних рекрутерів. У такій системі зацікавлених військовозобов’язаних супроводжують під час проходження ВЛК, оформлення документів у ТЦК та СП й у навчальних центрах. До того ж на початку червня Міністерство оборони України запустило соціальну рекламну кампанію «Будь собою», яка спрямована на залучення українців до лав ЗСУ.

Минулого року Міністерство оборони України запустило рекрутинг. Ця процедура відрізняється від звичайної мобілізації у ТЦК. У рамках рекрутингу українці можуть самі обрати підрозділ, рід військ та спеціальність для проходження служби. Мобілізуватися за допомогою рекрутингу українці можуть як онлайн, так і в офлайн-форматі. Ця послуга доступна на ряді онлайн-майданчиків з пошуку роботи та в рекрутингових центрах.