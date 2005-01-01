Частина вулиць Львова через ремонтні роботи без води

Сьогодні, 22 березня, півдня частина вулиць у Львові не отримуватимуть воду через проведення ремонтних робіт.

За інформацією диспетчерської служби «Львівводоканалу», з 10:30 до 14:00 припинено водопостачання на вул. Миколайчука, 20-24, Щурата, 12-14. Це пов’язано із встановленням лічильника на вул. Миколайчука, 24.

З 10:30 до 13:00 води не буде на вул. Шолом-Алейхема, Кучера, у зв'язку з ремонтними роботами.

Також з 10:45 до 14:00 припинено водопостачання на вул. Перова у зв'язку з встановленням лічильника.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності.